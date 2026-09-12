Атака на Одещину: кількість постраждалих зросла до 35, двоє людей не виходять на звʼязок
Кількість постраждалих через масований удар по Одещині збільшилася до 35 людей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
"Внаслідок ворожої атаки постраждали 35 людей, серед них пʼятимісячне немовля. Рятувальники врятували 13 осіб, зокрема двох дітей", – йдеться у повідомленні.
Очільник ОВА зазначив, що ще двоє людей не виходять на звʼязок.
Пошуково-рятувальні роботи на місцях влучань тривають.
Нагадаємо, у ніч на 12 вересня ворог завдав масованого удару по Одещині. Є руйнування, виникла пожежа у 25-поверхівці. Раніше повідомлялося про 28 постраждалих.
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
Від дедлайну до дедлайну: Fire Point роздає гучні обіцянки про балістику
12 вересня 2026, 15:13По всій Україні тривають масштабні обшуки через підроблений препарат для схуднення Biopatid
12 вересня 2026, 14:30У Києві військовий у СЗЧ під час сварки на дитячому майданчику вбив чоловіка
12 вересня 2026, 13:49Ракетний удар по "АрселорМіттал Кривий Ріг": з-під завалів дістали тіло другого загиблого
12 вересня 2026, 12:47На Полтавщині зіткнулися трактор та автівка: постраждали троє дітей і жінка
12 вересня 2026, 12:22Ворожий БпЛА пошкодив залізничну інфраструктуру на Полтавщині
12 вересня 2026, 11:58Одна людина загинула, є постраждалі: ворог атакував Київщину дронами
12 вересня 2026, 11:41Кількість постраждалих на Одещині зросла до 28: серед них – немовля та підліток
12 вересня 2026, 11:22Основний напрямок удару – Одещина: РФ запустила по Україні балістику, ракети Х-59/69 та понад 120 БПЛА
12 вересня 2026, 10:54
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі блоги »