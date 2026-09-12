Фото: ДСНС

Кількість постраждалих через масований удар по Одещині збільшилася до 35 людей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Внаслідок ворожої атаки постраждали 35 людей, серед них пʼятимісячне немовля. Рятувальники врятували 13 осіб, зокрема двох дітей", – йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА зазначив, що ще двоє людей не виходять на звʼязок.

Пошуково-рятувальні роботи на місцях влучань тривають.

Нагадаємо, у ніч на 12 вересня ворог завдав масованого удару по Одещині. Є руйнування, виникла пожежа у 25-поверхівці. Раніше повідомлялося про 28 постраждалих.