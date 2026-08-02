Чоловіки у військовій формі вриваються у будинок: у Черкаському ТЦК прокоментували скандальне відео

Фото з відкритих джерел

У соцмережах з'явилось відео, де чоловіки у військовій формі намагаються проникнути на територію будинку. У Черкаському ТЦК прокоментували ситуацію

Про це повідомляє Черкаський обласний ТЦК, передає RegioNews.

У ТЦК заявили, що наразі проводиться службова перевірка. У випадку, якщо хтось з військових перевищив повноваження, буде понесена відповідальність.

"Закликаємо громадськість та представників медіа користуватися перевіреною офіційною інформацією та не піддаватися на можливі маніпуляції", - кажуть в ТЦК.

Слід зазначити, що в соцмережах опублікували відео, на якому чоловіки у військовій формі виламали вхідні двері приватного будинку в місті Сміла. Коли вони помітили, що їх знімають на камеру, швидко пішли.

Проте важливо зауважити, що наразі немає офіційних підтверджень, що це були саме військові ТЦК.