Чоловіки у військовій формі вриваються у будинок: у Черкаському ТЦК прокоментували скандальне відео
У соцмережах з'явилось відео, де чоловіки у військовій формі намагаються проникнути на територію будинку. У Черкаському ТЦК прокоментували ситуацію
Про це повідомляє Черкаський обласний ТЦК, передає RegioNews.
У ТЦК заявили, що наразі проводиться службова перевірка. У випадку, якщо хтось з військових перевищив повноваження, буде понесена відповідальність.
"Закликаємо громадськість та представників медіа користуватися перевіреною офіційною інформацією та не піддаватися на можливі маніпуляції", - кажуть в ТЦК.
Слід зазначити, що в соцмережах опублікували відео, на якому чоловіки у військовій формі виламали вхідні двері приватного будинку в місті Сміла. Коли вони помітили, що їх знімають на камеру, швидко пішли.
Проте важливо зауважити, що наразі немає офіційних підтверджень, що це були саме військові ТЦК.