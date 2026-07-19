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19 липня 2026, 16:54

Ворог атакував Одесу ракетою, є постраждалі

19 липня 2026, 16:54
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Фото: Олег Кіппер
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Російська армія завдала ракетного удару по Одесі, одна людина поранена

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.

"Ворог завдав ракетного удару по Одесі. На місці влучання утворилася вирва. Попередньо, постраждала одна людина", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Кіпера, внаслідок атаки пошкоджені автомобілі.

Нагадаємо, що російські війська завдали чергового авіаційного удару по Сумах. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще троє дістали поранення.

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