Враг атаковал Одессу ракетой, есть пострадавшие
Российская армия нанесла ракетный удар по Одессе, один человек ранен
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews .
"Враг нанес ракетный удар по Одессе. На месте попадания образовалась воронка. Предварительно пострадал один человек", - говорится в сообщении.
По информации Кипера, в результате атаки повреждены автомобили.
Напомним, что российские войска нанесли очередной авиационный удар по Сумам . В результате атаки погиб один человек, еще трое получили ранения.
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