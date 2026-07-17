Російський дрон атакував підприємство на Харківщині: під завалами знайшли загиблого

Ілюстративне фото: ДСНС Харківщини

Про це повідомили в ГУ ДСНС у Харківській області, передає RegioNews.

Влучання сталося на території цивільного підприємства. Унаслідок атаки виникла пожежа площею понад 1200 квадратних метрів. Горіла триповерхова виробнича будівля, також пошкоджено розташовані поруч об’єкти.

Під час ліквідації пожежі та розбору завалів рятувальники виявили фрагменти тіла загиблого чоловіка.

Також протягом дня російські безпілотники атакували сільськогосподарські угіддя. Через удари сталися чотири пожежі на полях у Лозівському, Чугуївському та Берестинському районах.

В Олексіївській громаді горіли 0,7 га пшениці та суха трава, у Лозівській – 200 кв. м зернових культур, у Чугуївській громаді вогонь охопив 12 га пшеничного поля, а у Старовірівській – 1 га жита на корені. Пожежі вдалося оперативно ліквідувати, не допустивши поширення полум’я на інші посіви.

Нагадаємо, минулої доби ворог здійснив 73 удари по 31 населеному пункту Сумської області, застосовуючи керовані авіабомби, РСЗВ, артилерію, міномети та БпЛА різних типів. Серед постраждалих – 4-річна дівчинка.