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15 липня 2026, 13:00

На Одещині частина отримала 15 мільйонів за військових, яких не існувало

15 липня 2026, 13:00
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Фото: Національна поліція
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В Одеській області будуть судити учасгників злочинної групи з числа командування військової частини. Йдеться про збитки державі на суму понад 15 мільйонів гривень

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, командир окремого батальйону разом із трьома заступниками та командиром роти протягом 2022–2025 років займались схемою розкрадання коштів. Ці гроші були виділені з бюджета на грошове забезпечення військових.

Проте командири та їхні заступники оформлювали на роботу чоловіків фіктивно. В результаті "новенькі" проходили службу лише на папері, за що на їхні імена нараховували зарплати та премії. Гроші згодом учасники схеми ділили між собою.

Відомо, що таких "мертвих душ" було щонайменше 19, а учасники схеми "заробили" понад 15 мільйонів гривень.

"Наразі обвинувальні акти скеровано до суду. Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше майор ЗСУ на Сумщині незаконно привласнив 1,7 млн грн через "бойові" виплати. Офіцера обвинувачують у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання до 6 років позбавлення волі.

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