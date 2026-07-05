У центрі Херсона російський дрон атакував цивільне авто

Фото ілюстративне: ДСНС

Армія РФ у неділю, 5 липня, вдень атакувала дроном цивільний автомобіль у центрі Херсона

Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews .

"Орієнтовно о 14.20 росіяни атакували з дрона автівку у центрі Херсона. Через ворожий удар постраждав 47-річний чоловік", - поінформували в ОВА.

Попередньо, він отримав мінно-вибухову травму.

Потерпілого доставили до лікарні.

Наразі медики проводять обстеження та надають йому допомогу.

Пізніше стало відомо про ще одного постраждалого через удар російського дрона по автівці у центрі Херсона.



До лікарні звернувся 71-річний чоловік. Попередньо, він отримав вибухову травму.



Наразі потерпілий отримує необхідну меддопомогу.

Нагадаємо, що у Білозерці внаслідок артилерійського обстрілу поранення отримала 65-річна місцева жителька. Жінка самостійно звернулася до лікарні, в неї діагностували струс головного мозку та госпіталізували.