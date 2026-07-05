У центрі Херсона російський дрон атакував цивільне авто
Армія РФ у неділю, 5 липня, вдень атакувала дроном цивільний автомобіль у центрі Херсона
Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.
"Орієнтовно о 14.20 росіяни атакували з дрона автівку у центрі Херсона. Через ворожий удар постраждав 47-річний чоловік", - поінформували в ОВА.
Попередньо, він отримав мінно-вибухову травму.
Потерпілого доставили до лікарні.
Наразі медики проводять обстеження та надають йому допомогу.
Пізніше стало відомо про ще одного постраждалого через удар російського дрона по автівці у центрі Херсона.
До лікарні звернувся 71-річний чоловік. Попередньо, він отримав вибухову травму.
Наразі потерпілий отримує необхідну меддопомогу.
Нагадаємо, що у Білозерці внаслідок артилерійського обстрілу поранення отримала 65-річна місцева жителька. Жінка самостійно звернулася до лікарні, в неї діагностували струс головного мозку та госпіталізували.