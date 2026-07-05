Ворожа атака на Павлоград: на СТО спалахнула масштабна пожежа
У Павлограді на Дніпропетровщині внаслідок російської атаки виникла пожежа на території станції технічного обслуговування
Про це повідомив начальник Павлоградської районної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.
За його словами, вогонь охопив вантажні автомобілі, що перебували на СТО.
На місці працюють усі екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілу.
Попередньо, внаслідок атаки ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що у Запоріжжі 5 липня внаслідок російської дронової атаки зазнали поранень троє людей.
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