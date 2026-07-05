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05 липня 2026, 14:54

Ворожа атака на Запоріжжя: троє поранених внаслідок удару російських дронів

05 липня 2026, 14:54
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Фото ілюстративне/Іван Федоров
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У Запоріжжі 5 липня внаслідок російської дронової атаки зазнали поранень троє людей

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Російські дрони атакували цивільні об'єкти. Пошкоджені магазин та територія підприємства. Поранень дістали три чоловіки. Їм надається уся необхідна медична допомога", - поінформував Федоров.

Нагадаємо, що у Білозерці внаслідок артилерійського обстрілу поранення отримала 65-річна місцева жителька. Жінка самостійно звернулася до лікарні, в неї діагностували струс головного мозку та госпіталізували.

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