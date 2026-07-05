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05 июля 2026, 14:41

В Одесской области мужчина взорвал гранату во время проверки документов: ранены двое полицейских

05 июля 2026, 14:41
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Фото иллюстративное
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В Подольском районе Одесской области во время проверки документов мужчина взорвал гранату, пострадали двое полицейских и сам правонарушитель

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Предварительно установлено, что экипаж группы реагирования патрульной полиции остановил мопедиста за нарушение Правил дорожного движения.

В ходе проверки документов правоохранители выяснили, что 52-летний мужчина находится в статусе СЗЧ. В дальнейшем мужчина достал гранату и начал угрожать ее применением. Через мгновение раздался взрыв.

В результате взрыва ранения получили двое полицейских и сам правонарушитель.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

После установления всех обстоятельств события ему будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.

Напомним, киевлянин после ссоры с женой угрожал взорвать гранатой работников полиции – он приговорен к 9 годам лишения свободы.

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