Сумська ОВА закликає мешканців уникати заправних станцій через загрозу ворожих ударів
Російські війська планують "найближчим часом" атакувати автозаправні станції на території Сумської області та кількох інших українських регіонів
Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації, передає RegioNews.
Там закликали мешканців області тимчасово утриматися від відвідування АЗС та не перебувати поблизу їхніх територій без нагальної потреби.
"Керівництво автозаправних станцій поінформоване. Надані відповідні доручення щодо посилення заходів безпеки", — запевнив очільник ОВА Олег Григоров.
Останніми місяцями російські війська зосередили свої удари по Україні, зокрема, на ураженні заправок у прифронтових регіонах.
Нагадаємо, що у Павлограді на Дніпропетровщині внаслідок російської атаки виникла пожежа на території станції технічного обслуговування.