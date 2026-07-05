Сумська ОВА закликає мешканців уникати заправних станцій через загрозу ворожих ударів

Фото: Олег Григоров/ Facebook

Російські війська планують "найближчим часом" атакувати автозаправні станції на території Сумської області та кількох інших українських регіонів

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації, передає RegioNews .

Там закликали мешканців області тимчасово утриматися від відвідування АЗС та не перебувати поблизу їхніх територій без нагальної потреби.

"Керівництво автозаправних станцій поінформоване. Надані відповідні доручення щодо посилення заходів безпеки", — запевнив очільник ОВА Олег Григоров.

Останніми місяцями російські війська зосередили свої удари по Україні, зокрема, на ураженні заправок у прифронтових регіонах.

Нагадаємо, що у Павлограді на Дніпропетровщині внаслідок російської атаки виникла пожежа на території станції технічного обслуговування.