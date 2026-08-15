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15 серпня 2026, 17:39

На Київщині жінка побила 11-річного хлопчика через зірвану квітку

15 серпня 2026, 17:39
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Правоохоронці Київщини розслідують обставини побиття 11-річного хлопчика у Бучанському районі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Відео інциденту правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж.

За попередніми даними, хлопчик зірвав квітку з вуличної клумби. Це побачила 48-річна місцева жителька, яка почала словесно ображати дитину, а потім кілька разів ударила її в область голови.

Поліцейські встановили всіх учасників події та з'ясовують обставини інциденту.

За фактом події дізнавачі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України — умисне завдання удару, побоїв або інших насильницьких дій, які спричинили фізичний біль.

Нагадаємо, на Черкащині батько жорстоко побив 8-річну доньку. Дівчинка розповіла, що це був не перший випадок. Батько, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, систематично вчиняв щодо неї фізичне та психологічне насильство.

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