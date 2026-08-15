Німеччина закликала не їхати в Україну перед 24 серпня через загрозу ударів РФ

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Міністерство закордонних справ Німеччини оновило рекомендації щодо поїздок в Україну та не рекомендує громадянам країни вирушати сюди найближчим часом

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на заяву відомства,передає RegioNews.

Причиною називають ризик посилення російських атак напередодні Дня Незалежності України.

У МЗС зазначили, що в Україні тривають бойові дії, а російські авіаудари із застосуванням ракет і безпілотників відбуваються майже щодня. За даними відомства, постраждати можуть усі регіони країни.

Особливі побоювання німецького відомства пов’язані з 24 серпня 2026 року. Там не виключають посилення російських атак як по інфраструктурі, зокрема енергетичних об’єктах і транспортних вузлах, так і по цивільних цілях.

МЗС Німеччини закликало громадян враховувати безпекову ситуацію під час планування поїздок до України.

Нагадаємо, раніше експерт із питань Росії та історик Маттіас Уль у коментарі виданню Bild заявив, що швидкого завершення війни в Україні очікувати не варто. На його думку, конфлікт може затягнутися на роки та навіть перейти у формат "нескінченної війни дронів".