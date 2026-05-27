Обстріл Херсона: ворог влучив у дитячий майданчик, є загиблий та поранені діти

Російські окупанти 27 травня 2026 року близько 17:45 обстріляли місто Херсон. Поранення дістали жінка та двоє дітей віком 3 та 6 років

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 27 травня 2026 року близько 17:45 військові РФ здійснили артилерійський обстріл Херсона.

Унаслідок атаки загинув чоловік.

Також наразі відомо, що поранення дістали жінка та двоє дітей — дівчатка віком 3 та 6 років, які на момент обстрілу перебували на дитячому майданчику.

Нагадаємо, що протягом 27 травня окупанти здійснили масовані атаки на Херсонську область, використовуючи артилерію, міномети та безпілотники.