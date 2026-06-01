01 червня 2026, 20:53

Трагедія біля приватного будинку: на Дніпропетровщині загинув молодий правоохоронець

Фото ілюстративне
У Дніпропетровській області внаслідок вибуху загинув 27-річний старший лейтенант поліції Богдан Монахов. Ще один правоохоронець та двоє цивільних чоловіків отримали поранення.

Про це повідомила пресслужба поліції Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Трагедія сталася вдень 1 червня поблизу приватного домоволодіння у Покровській сільській громаді Нікопольського району.

За даними поліції, Богдан Монахов у цей час виконував службові обов’язки. Внаслідок вибуху він загинув.

Поранення також отримали ще один поліцейський та двоє цивільних чоловіків. Крім того, вибухом пошкоджено службовий автомобіль і приватне домоволодіння.

У поліції повідомили, що Богдану Монахову було 27 років. Майже шість років він працював у поліції.

Службу розпочинав дільничним у Томаківському відділенні поліції, а у 2025 році пройшов конкурс на посаду поліцейського офіцера громади.

"Він понад усе прагнув бути поруч з людьми та допомагати їм. Хотів, щоб люди почувалися захищеними, попри життя у прифронтовому селі. Там, де лунають вибухи й полюють ворожі дрони, він залишався із людьми", — згадують про загиблого у поліції.

Правоохоронці висловили співчуття рідним, близьким і колегам загиблого поліцейського.

Нагадаємо, в Ізюмському районі на Харківщині 28 травня двоє дітей постраждали внаслідок підриву невідомого предмета у лісосмузі.

вибух поліція Дніпропетровська область
01 червня 2026
