29 травня 2026, 18:59

Вступили до "Єдиної Росії" та ЛДПР: двоє херсонських "депутатів" підуть під суд

Фото: Херсонська обласна прокуратура
Херсонською обласною прокуратурою до суду скеровано два обвинувальні акти щодо двох жителів регіону за фактом колабораційної діяльності

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, обидва обвинувачених добровільно увійшли до складу незаконних представницьких органів влади, створених російською окупаційною адміністрацією.

Перша обвинувачена ще у вересні 2023 року обійняла посаду "депутата совета депутатов Чаплынского муниципального округа первого созыва”.

Згодом її обрали членом постійної комісії з бюджетно-фінансових питань. Використовуючи свій статус, вона активно співпрацювала з осередком партії "Єдина Росія” — брала участь у пропагандистських акціях, проводила прийоми громадян, створюючи видимість турботи окупаційної влади про населення.

Другий обвинувачений у жовтні 2024 року став так званим "депутатом совета депутатов Генического муниципального округа первого созыва” від партії "лдпр”. Він брав активну участь у публічних заходах, де виступав та вручав нагороди від імені окупаційної влади. Також брав участь у засіданнях "ради”, голосував за бюджетні рішення та публічно демонстрував підтримку окупаційного режиму.

Обидва обвинувачені усвідомлювали протиправність своїх дій, але систематично сприяли функціонуванню та легітимізації окупаційних органів влади на Херсонщині.

Наразі вони перебувають у розшуку, судитимуть їх заочно.

Нагадаємо, що у Херсоні затримали оператора, який працював на ворожу телекомпанію. За даними слідства, 52-річний підозрюваний під час окупації Херсона у липні 2022 року працевлаштувався "відеооператором” до так званого "Государственного унитарного предприятия "Херсонская областная телерадиокомпания "Таврия”.

