06 травня 2026, 02:07

В Одеській області викрили мережу нелегальних АЗС

Фото: БЕБ
Правоохоронці завершили розслідування щодо жителя Болградського району, який організував роботу незаконних заправок у кількох населених пунктах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Чоловік без ліцензії та реєстрації бізнесу купував пальне сумнівного походження за низькими цінами та перепродував його в Одеській області. Для цього він самовільно встановив ємності та колонки на придорожніх ділянках.

Незаконні АЗС працювали у селищі Авангард та в Одесі – без належного контролю якості пального та без сплати податків. Розрахунок проводився лише готівкою, без відображення операцій у бухгалтерській звітності.

Під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання та 35 тонн пального, дизеля і газу на загальну суму 4 млн грн.

Наразі нелегальні станції демонтовано, а на майно накладено арешт.

Чоловіку повідомили про підозру за статтею про незаконний збут підакцизних товарів, обвинувальний акт переданий до суду.

Нагадаємо, раніше правоохоронці припинили діяльність п’яти заправок, що працювали незаконно на Київщині. АЗС функціонували у Білоцерківському районі. Загальна вартість вилученого пального та обладнання становить понад 6 млн грн.

Одеська область БЕБ обшуки АЗС паливо
