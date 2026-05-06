Правоохоронці завершили розслідування щодо жителя Болградського району, який організував роботу незаконних заправок у кількох населених пунктах

Чоловік без ліцензії та реєстрації бізнесу купував пальне сумнівного походження за низькими цінами та перепродував його в Одеській області. Для цього він самовільно встановив ємності та колонки на придорожніх ділянках.

Незаконні АЗС працювали у селищі Авангард та в Одесі – без належного контролю якості пального та без сплати податків. Розрахунок проводився лише готівкою, без відображення операцій у бухгалтерській звітності.

Під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання та 35 тонн пального, дизеля і газу на загальну суму 4 млн грн.

Наразі нелегальні станції демонтовано, а на майно накладено арешт.

Чоловіку повідомили про підозру за статтею про незаконний збут підакцизних товарів, обвинувальний акт переданий до суду.

