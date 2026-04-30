Фото: Офіс Генерального прокурора

Дніпропетровська обласна прокуратура завершила розслідування і скерувала до суду обвинувальний акт щодо судді одного з районних судів Кривого Рогу

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, 9 лютого 2026 року близько 16:30 вона, керуючи автомобілем BMW, проїхала на червоний сигнал світлофора і здійснила наїзд на 11-річного хлопчика. Дитина переходила дорогу разом із матір’ю на регульованому пішохідному переході.

Унаслідок наїзду хлопчик отримав тяжкі тілесні ушкодження. Його госпіталізували до реанімації, він і досі перебуває у важкому стані.

Обвинувальний акт скеровано до суду за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілому.

