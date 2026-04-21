Фото: Офіс Генерального прокурора

На Волині правоохоронці викрили схему незаконного ввезення на територію України легкових автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних сил України

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Директор одного з благодійних фондів організував ввезення в Україну транспортних засобів із країн Європейського Союзу. Також він залучив спільників, які ввозили автомобілі з-за кордону та займалися їхньою реалізацією за готівку.

Упродовж 2024–2026 років в Україну на адресу благодійної організації ввезли близько 100 легкових автомобілів, задекларованих як гуманітарна допомога. Частину з них ставили на тимчасовий державний облік, оформлюючи реєстраційні талони на благодійний фонд, та продавали.

За результатами обшуків вилучили 14 транспортних засобів, мобільні телефони, документи благодійного фонду, чорнові записи та інші речові докази, що свідчать про незаконну діяльність.

Крім того, за місцем проживання директора благодійного фонду вилучено комп’ютерну техніку, документацію та готівкові кошти.

На вилучені автомобілі накладено арешт.

