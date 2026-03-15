15 березня 2026, 13:06

За добу українські прикордонники знищили 78 ворожих БпЛА

15 березня 2026, 13:06
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Упродовж минулої доби вогневі групи Держприкордонслужби на Сумщині, Харківщині, на Придніпровському напрямку та на Одещині загалом знищили 78 ворожих безпілотників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Зокрема, прикордонники 5 прикордонного загону ліквідували 1 "шахед", 2 "гербери", 1 "залу", 1 "молнію" та 22 FPV-дрони, з яких 14 – на оптоволокні.

Водночас бійці прикордонної бригади "Сталевий кордон" приземлили ще 1 "шахед", 1 "герберу", 8 "молній" та 32 FPV-дрони.

На Харківщині мобільна вогнева група 4 прикордонного загону знищила 1 "шахед", 1 "залу" та 2 FPV-дрона.

На Придніпровському напрямку прикордонники ліквідували 3 "шахеди".

Тим часом на Одещині військовослужбовці Білгород-Дністровського прикордонного загону знищили ще 1 "шахед" та 1 "герберу".

Як повідомлялось, за минулу добу українські військові ліквідували 740 окупантів. Загалом втрати РФ наближаються до 1,3 млн осіб.

БПЛА війна втрати росіян ДПСУ
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
