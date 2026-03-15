За добу українські прикордонники знищили 78 ворожих БпЛА

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Упродовж минулої доби вогневі групи Держприкордонслужби на Сумщині, Харківщині, на Придніпровському напрямку та на Одещині загалом знищили 78 ворожих безпілотників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Зокрема, прикордонники 5 прикордонного загону ліквідували 1 "шахед", 2 "гербери", 1 "залу", 1 "молнію" та 22 FPV-дрони, з яких 14 – на оптоволокні.

Водночас бійці прикордонної бригади "Сталевий кордон" приземлили ще 1 "шахед", 1 "герберу", 8 "молній" та 32 FPV-дрони.

На Харківщині мобільна вогнева група 4 прикордонного загону знищила 1 "шахед", 1 "залу" та 2 FPV-дрона.

На Придніпровському напрямку прикордонники ліквідували 3 "шахеди".

Тим часом на Одещині військовослужбовці Білгород-Дністровського прикордонного загону знищили ще 1 "шахед" та 1 "герберу".

Як повідомлялось, за минулу добу українські військові ліквідували 740 окупантів. Загалом втрати РФ наближаються до 1,3 млн осіб.