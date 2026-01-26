Фото: поліція

Таксист, розлючений тим, що пасажирка забруднила салон автомобіля, вдарив її декілька разів по обличчю, після чого поїхав

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Під час поїздки у таксі 27-річна киянка відчула себе погано, її нудило. Коли жінці стало зле, водій відреагував агресивно – висадив клієнтку з авто, двічі вдаривши її кулаком по обличчю. Лікарі діагностували у постраждалої забої та перелом щелепи.

Правоохоронці розшукали водія таксі – ним виявився 24-річний киянин. Йому оголосили підозру за ч. 1 ст. 122 КК України (умисні середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження).

Наразі поліцейські завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. Таксисту загрожує до трьох років увʼязнення.

