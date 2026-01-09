Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій легковика Hyundai, здійснюючи обгін, врізався на зустрічній смузі в автомобіль Ford.

На місці загинув 61-річний водій Hyundai. Двоє його пасажирок зазнали травм. Також травмувалися 75-річний водій Ford та його пасажирка. Усіх постраждалих доставили до лікарні. Крім того, у водія відібрали зразки крові для перевірки на наявність алкоголю в організмі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці вилучили автомобілі.

Буде проведена низка судових експертиз. Встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, ввечері 6 січня на Житомирщині легковик вилетів з дороги та врізався у стовп. Від отриманих травм 55-річний водій загинув на місці.