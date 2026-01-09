Смертельний обгін на Одещині: одна людина загинула, четверо постраждалих
ДТП сталася вдень 8 січня на трасі Одеса – Рені, неподалік села Петродолинське в Одеському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій легковика Hyundai, здійснюючи обгін, врізався на зустрічній смузі в автомобіль Ford.
На місці загинув 61-річний водій Hyundai. Двоє його пасажирок зазнали травм. Також травмувалися 75-річний водій Ford та його пасажирка. Усіх постраждалих доставили до лікарні. Крім того, у водія відібрали зразки крові для перевірки на наявність алкоголю в організмі.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці вилучили автомобілі.
Буде проведена низка судових експертиз. Встановлюються всі обставини події.
Нагадаємо, ввечері 6 січня на Житомирщині легковик вилетів з дороги та врізався у стовп. Від отриманих травм 55-річний водій загинув на місці.