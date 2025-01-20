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20 января 2025, 17:34

В Одесской области болгарин готовил иностранные паспорта за 10 тысяч долларов для выезда мужчин за границу

20 января 2025, 17:34
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фото: ГПСУ
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В Одесской области ликвидировали схему переправки мужчин призывного возраста через украинско-молдавскую границу

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Гражданин Болгарии вместе со своими приспешниками организовал схему выезда за границу мужчин призывного возраста. Свои услуги дельцы оценивали более чем в 10 тысяч долларов, за которые производили "клиентам" фальшивые паспорта иностранного государства, что давало возможность без особого труда проехать через транзитный участок трассы "Одесса-Рени" и блок-посты, а также доставку к государственной границе.

Организатора задержали вблизи города Болград, когда тот осуществлял перевозку своего "клиента" до границы микроавтобусом Mersedes Viano.

Правоохранители провели ряд обысков по местам жительства и в автомобилях фигурантов. Изъяты наличные в сумме почти 10 тысяч долларов, микроавтобус, мобильный телефон и документы.

Иностранцу объявили подозрение. Продолжается сбор доказательной базы по отношению к сообщникам фигуранта.

Напомним, ранее сотрудники Нацполиции разоблачили еще десятки схем для уклонения от мобилизации в 19 регионах. Было проведено 270 обысков.

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