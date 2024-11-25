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25 листопада 2024, 12:01

Внаслідок удару по Одесі постраждали п'ятеро людей

25 листопада 2024, 12:01
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фото: Володимир Зеленський/Telegram
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Внаслідок ракетного удару по житловій забудові в Одесі 25 листопада постраждали п'ятеро людей. Вони були госпіталізовані

Про це повідомив перший заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов, передає RegioNews.

"Наразі відомо про 5 постраждалих, їх ушпиталено. Їхньому життю загрози немає", - сказав він.

Посадовець наголосив, що удар балістичною ракетою був здійснений по зоні щільної житлової забудови, де немає жодних військових цілей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці, 25 листопада, російські війська здійснили ракетний удар по місту Одеса, пошкоджені житлові будинки.

Згодом у мережі з'явилися фото та відео з місця ракетного удару по Одесі.

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