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22 жовтня 2024, 14:35

Вбивство бізнесмена в Одесі виявилося інсценуванням: замовника затримали, він працював на росіян

22 жовтня 2024, 14:35
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фото: поліція
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Правоохоронці зірвали спецоперацію російської спецслужби в Одесі і врятували життя місцевому голові громадського формування та бізнесмену Геннадію Бейбутяну

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Вбивство чоловіка замовила російська спецслужба, яка хотіла здійснити "показову" ліквідацію діяча, котрий публічно підтримував мобілізацію. Таким чином ворог хотів посіяти паніку і дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні.

Встановлено, що після успішного виконання вбивства спецслужби РФ планували замовити вбивства інших активістів із публічною проукраїнською позицією.

Правоохоронці провели багатоходову операцію та імітували вбивство, щоб знайти і затримати законспірованого ворожого агента. Ним виявився 43-річний громадянин України, який потрапив у поле зору російських спецслужб у 2017 році, коли працював у службі безпеки одного з російських олігархічних кланів. Після повномасштабного вторгнення звʼязок з ним був поновлений.

Завданням агента був пошук кілера, який міг здійснити замовне убивство за 80 тис. доларів.

Щоб запобігти тяжкому злочину і отримати докази на агента співробітники СБУ вивели на нього потенційного "виконавця" вбивства. Підставний "кілер" діяв під контролем правоохоронців: придбав пістолет з набоями, "виконав" завдання і відзняв "убите тіло" жертви на камеру телефону.

Після імітації вбивства "кілер" передав своєму замовнику підтверджуючі фото- і відеофайли з місця події.

У цей же час правоохоронці затримали російського агента "на гарячому", коли він збирався передати "докази" замовного вбивства куратору з РФ.

Під час затримання у публічному місці зловмисник мав при собі бойову гранату Ф-1, застосування якої могло призвести до людських жертв, та мобільний телефон із доказами комунікації з російськими куратором.

Зловмиснику повідомили про підозру за такими статтями КК України:

  • ч. 2 ст. 15, пп. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій затриманого за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) КК України.

Затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, про "вбивство" одеського бізнесмена і керівника громадського формування з охорони громадського порядку "Підрозділ сприяння правоохоронним органам" Геннадія Бейбутяна повідомлялося 19 жовтня.

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