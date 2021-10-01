В Одессе рецидивист попался на краже велосипеда

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Полицейские города Балта Одесской области объявили подозрение в краже велосипеда 49-летнему мужчине, который имеет шесть судимостей за различные преступления

Об этом пишет RegioNews из ссылки на полицию Одесской области.

Полицейским о краже велосипеда из незапертого служебного помещения на железной дороге сообщила его владелица,

Опросив местных жителей, правоохранители разыскали велосипед и задержали подозреваемого.

"Фигурант недавно освободился из мест лишения свободы, где отсидел десять лет за грабеж и разбойное нападение. Следователи под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры ходатайствуют об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Действия мужчины квалифицировали по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины(кража-ред.), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет", - прокомментировал врио начальника отделения полиции № 1 Подольского районного управления полиции Николай Евтодий.

Напомним, что недавно на Киевщине мужчина обокрал своего соседа по палате, пока тому делали операцию.