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01 октября 2021, 19:10 2

В Одессе рецидивист попался на краже велосипеда

01 октября 2021, 19:10 2
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Нацполиция
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Полицейские города Балта Одесской области объявили подозрение в краже велосипеда 49-летнему мужчине, который имеет шесть судимостей за различные преступления

Об этом пишет RegioNews из ссылки на полицию Одесской области.

Полицейским о краже велосипеда из незапертого служебного помещения на железной дороге сообщила его владелица,

Опросив местных жителей, правоохранители разыскали велосипед и задержали подозреваемого.

"Фигурант недавно освободился из мест лишения свободы, где отсидел десять лет за грабеж и разбойное нападение. Следователи под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры ходатайствуют об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Действия мужчины квалифицировали по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины(кража-ред.), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет", - прокомментировал врио начальника отделения полиции № 1 Подольского районного управления полиции Николай Евтодий.

Напомним, что недавно на Киевщине мужчина обокрал своего соседа по палате, пока тому делали операцию.

кража уголовное дело полиция велосипедные дорожки

 
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