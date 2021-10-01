На Київщині чоловік обікрав свого сусіда по палаті, поки тому робили операцію

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На Київщині затримали 52-річного одесита, який обікрав свого сусіда по палаті в той час, коли тому робили операцію

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Випадок стався в Миронівській лікарні, де й перебував 32-річний постраждалий. Коли зловмисник дізнався про заплановану операцію, то задумав крадіжку й здійснив її, вкравши гаманець з грошима. Після чого втік. Про злочин повідомила мати пацієнта, загалом було вкрадено 24 тисячі гривень, якими планували платити за операції.

Крадія затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманого раніше "ловили" на подібних злочинах, він перебуває на умовно-достроковому звільненні. За фактом відкрито кримінальне провадження, зловмиснику мають намір оголосити підозру й обрати запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Закарпатті судимий чоловік обікрав аптеку.