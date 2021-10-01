08:42  01 жовтня
COVID в Україні: за добу виявили 12 тисяч випадків зараження
09:49  01 жовтня
В Україні зменшився тариф на електроенергію для населення
08:09  01 жовтня
ООС: за добу 13 обстрілів, загинув український боєць
UA | RU
UA | RU
01 жовтня 2021, 11:42 1024

На Київщині чоловік обікрав свого сусіда по палаті, поки тому робили операцію

01 жовтня 2021, 11:42 1024
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На Київщині затримали 52-річного одесита, який обікрав свого сусіда по палаті в той час, коли тому робили операцію

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Випадок стався в Миронівській лікарні, де й перебував 32-річний постраждалий. Коли зловмисник дізнався про заплановану операцію, то задумав крадіжку й здійснив її, вкравши гаманець з грошима. Після чого втік. Про злочин повідомила мати пацієнта, загалом було вкрадено 24 тисячі гривень, якими планували платити за операції.

Крадія затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманого раніше "ловили" на подібних злочинах, він перебуває на умовно-достроковому звільненні. За фактом відкрито кримінальне провадження, зловмиснику мають намір оголосити підозру й обрати запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Закарпатті судимий чоловік обікрав аптеку.

Україна кримінал Київ Київська область лікарня

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Відставка мера Буряка: що тепер чекатиме Запоріжжя
Не без несподіванок, із втратами і очевидним фаворитом. Як пройшов перший місяць виборчої кампанії на 184-му окрузі
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram