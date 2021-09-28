На Одещині від коронавірусу померло подружжя з різницею у 30 хвилин

Фото з відкритих джерел

В Одесі в інфекційній лікарні з різницею у пів години померло подружжя, яке хворіло на COVID-19

Про це повідомив голова Іванівської селищної ради Віктор Лобач у Facebook, пише RegioNews.

"Страшна трагедія сталася в сім’ї Ф. - колишніх жителів смт Іванівки. В Одеській інфекційній лікарні протягом 30-ти хвилин померли чоловік, а потім жінка. По Іванівці одразу пішли різні чутки та нісенітниці, що нібито вони померли, як тільки зробили щеплення", - розповів Лобач.

Він наголосив: зі слів рідного брата покійного, вони дійсно померли від COVID-19, але вакциновані ніколи не були.

"Захворіли, лікувались вдома, а потім, коли стан здоров’я різко погіршився, їх госпіталізували до лікарні, спочатку дружину, а через два дні - чоловіка", - додав голова Іванівської селищної ради.

Нагадаємо, раніше у МОЗ заявляли, що більшість смертей після COVID-вакцинації в Україні не пов'язані зі щепленням.