На Одещині від коронавірусу померло подружжя з різницею у 30 хвилин
В Одесі в інфекційній лікарні з різницею у пів години померло подружжя, яке хворіло на COVID-19
Про це повідомив голова Іванівської селищної ради Віктор Лобач у Facebook, пише RegioNews.
"Страшна трагедія сталася в сім’ї Ф. - колишніх жителів смт Іванівки. В Одеській інфекційній лікарні протягом 30-ти хвилин померли чоловік, а потім жінка. По Іванівці одразу пішли різні чутки та нісенітниці, що нібито вони померли, як тільки зробили щеплення", - розповів Лобач.
Він наголосив: зі слів рідного брата покійного, вони дійсно померли від COVID-19, але вакциновані ніколи не були.
"Захворіли, лікувались вдома, а потім, коли стан здоров’я різко погіршився, їх госпіталізували до лікарні, спочатку дружину, а через два дні - чоловіка", - додав голова Іванівської селищної ради.
Нагадаємо, раніше у МОЗ заявляли, що більшість смертей після COVID-вакцинації в Україні не пов'язані зі щепленням.