В Одесской области от коронавируса умерли супруги с разницей в 30 минут

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В Одессе в инфекционной больнице с разницей в пол часа умерли супруги, которые болели COVID-19

Об этом сообщил председатель Ивановского поселкового совета Виктор Лобач в Facebook, пишет RegioNews.

"Страшная трагедия произошла в семье Ф. - бывших жителей пгт Ивановки. В Одесской инфекционной больнице в течение 30-ти минут умерли мужчина, а затем женщина. По Ивановке сразу пошли разные слухи и глупости, что якобы они умерли, как только сделали прививку", - рассказал Лобач.

Он подчеркнул: по словам родного брата покойного, они действительно умерли от COVID-19, но вакцинированы никогда не были.

"Заболели, лечились дома, а потом, когда состояние здоровья резко ухудшилось, их госпитализировали в больницу, сначала жену, а через два дня - мужа", - добавил председатель Ивановского поселкового совета.

Напомним, ранее в Минздраве заявляли, что большинство смертей после COVID-вакцинации в Украине не связаны с прививкой.