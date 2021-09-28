12:28  28 сентября
В Одесской области от коронавируса умерли супруги с разницей в 30 минут
13:58  28 сентября
Появились подробности ДТП на Николаевщине, в котором погибли четыре человека
08:09  28 сентября
Сутки на Донбассе: интенсивность боевых действий возросла, ранен боец ООС
UA | RU
UA | RU
28 сентября 2021, 12:28 433

В Одесской области от коронавируса умерли супруги с разницей в 30 минут

28 сентября 2021, 12:28 433
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Одессе в инфекционной больнице с разницей в пол часа умерли супруги, которые болели COVID-19

Об этом сообщил председатель Ивановского поселкового совета Виктор Лобач в Facebook, пишет RegioNews.

"Страшная трагедия произошла в семье Ф. - бывших жителей пгт Ивановки. В Одесской инфекционной больнице в течение 30-ти минут умерли мужчина, а затем женщина. По Ивановке сразу пошли разные слухи и глупости, что якобы они умерли, как только сделали прививку", - рассказал Лобач.

Он подчеркнул: по словам родного брата покойного, они действительно умерли от COVID-19, но вакцинированы никогда не были.

"Заболели, лечились дома, а потом, когда состояние здоровья резко ухудшилось, их госпитализировали в больницу, сначала жену, а через два дня - мужа", - добавил председатель Ивановского поселкового совета.

Напомним, ранее в Минздраве заявляли, что большинство смертей после COVID-вакцинации в Украине не связаны с прививкой.

коронавирус Одесса болезнь смерти Одесская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Буряк устал, Буряк уходит. Почему мэр Запорожья срочно собрался в отставку
До встречи через полгода. Как, принимая антиолигархический закон, власть помогла оппозиции его оспорить
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua