На Одещині 41 шкільний клас перевели на "дистанційку"
В Одеській області 41 шкільний клас перевели на дистанційне навчання
Як пише RegioNews, про це повідомило видання Vgorode з посиланням на заступника директора Одеського обласного лабораторного центру МОЗ Сергія Дементьєва.
Майже 870 дітей тимчасово будуть навчатися вдома через хворих на коронавірус однокласників або вчителів.
Тільки за останній тиждень кількість хворих на COVID-19 в регіоні зросла на 23%.
Нагадаємо, раніше у МОЗ назвали критерії переходу на онлайн-освіту.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика