На Одещині 41 шкільний клас перевели на "дистанційку"

Фото з відкритих джерел

В Одеській області 41 шкільний клас перевели на дистанційне навчання

Як пише RegioNews, про це повідомило видання Vgorode з посиланням на заступника директора Одеського обласного лабораторного центру МОЗ Сергія Дементьєва.

Майже 870 дітей тимчасово будуть навчатися вдома через хворих на коронавірус однокласників або вчителів.

Тільки за останній тиждень кількість хворих на COVID-19 в регіоні зросла на 23%.

Нагадаємо, раніше у МОЗ назвали критерії переходу на онлайн-освіту.