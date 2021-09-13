В Одесской области 41 школьный класс перевели на "дистанционку"

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В Одесской области 41 школьный класс перевели на дистанционное обучение

Как пишет RegioNews, об этом сообщило издание Vgorode со ссылкой на заместителя директора Одесского областного лабораторного центра Минздрава Сергея Дементьева.

Почти 870 детей временно будут учиться дома из-за больных коронавирусом одноклассников или учителей.

Только за последнюю неделю количество заболевших COVID-19 в регионе выросло на 23%.

Напомним, ранее в Минздраве назвали критерии перехода на онлайн-образование.