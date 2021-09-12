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12 вересня 2021, 17:15 1973

Побили й вирвали з рук дві сумки: на ринку Одещини невідомі вкрали у жінки 1 млн грн

12 вересня 2021, 17:15 1973
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Фото з відкритих джерел
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На промтоварному ринку "7-й кілометр" в Одеській області невідомі відібрали у підприємниці з Чернівців понад 1 млн грн

Про це пише RegioNews з посиланням на УНІАН.

У поліції області підтвердили, що 12 вересня рано вранці до правоохоронців від одного з охоронців ринку надійшло повідомлення про пограбування 37-річної жінки.

За попередніми даними, група невідомих напала на підприємницю з Чернівців на вулиці Базовій. Розпорошивши в обличчя потерпілої сльозогінний газ, побили її та вирвали з рук дві сумки з грошима. У сумках було понад 1 млн грн.

Припускається, що зловмисники, одразу зникли з місця злочину на автомобілі. В дію було введено план "Перехоплення". Відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Миколаєві серійна шахрайка ошукала пенсіонерів на чверть мільйона гривень.

Одеса ринки ринок Пограбування Одеська область

 
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