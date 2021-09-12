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12 сентября 2021, 17:15 1895

Избили и вырвали из рук две сумки: на рынке Одесской области неизвестные украли у женщины 1 млн грн

12 сентября 2021, 17:15 1895
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Фото из открытых источников
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На промтоварном рынке "7-й километр" в Одесской области неизвестные отобрали у предпринимательницы из Черновцов более 1 млн грн

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.

В полиции области подтвердили, что 12 сентября рано утром к правоохранителям от одного из охранников рынка поступило сообщение об ограблении 37-летней женщины.

По предварительным данным, группа неизвестных напала на предпринимательницу из Черновцов на улице Базовой. Распылив в лицо потерпевшей слезоточивый газ, избили ее и вырвали из рук две сумки с деньгами. В сумках было более 1 млн грн.

Предполагается, что злоумышленники сразу скрылись с места преступления на автомобиле. В действие был введен план "Перехват". Открыто уголовное производство.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Николаеве серийная мошенница обманула пенсионеров на четверть миллиона гривен.

Одесса рынки рынок Ограбление Одесская область

 
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