На Одещині виявили судно, що забруднювало море: збитки державі сягнули 150 тисяч

Фото: dpsu.gov.ua

Морська охорона виявила поблизу порту Чорноморська судно, яке забруднювало море. Винуватці вже компенсували державі майже 150 тисяч гривень збитків

Як передає RegioNews, про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Так, під час повітряного патрулювання над Чорним морем екіпажем авіаційної ескадрильї було виявлено великі бурі плями навколо одного з вантажних суден, що перебувало на рейді порту Чорноморська.

На підставі відібраних аналізів та проведеного огляду судна було встановлено, що забруднення моря здійснено судном під прапором Барбадосу, яке прибуло з Болгарії для завантаження зерном", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на вихід судна з порту було накладено заборону до сплати відшкодування в дохід України у розмірі близько 150 тис. грн.

Нагадаємо, у військово-морському параді в Одесі взяли участь два десятки бойових кораблів, катерів і суден.