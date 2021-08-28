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28 серпня 2021, 14:11 417

На Одещині виявили судно, що забруднювало море: збитки державі сягнули 150 тисяч

28 серпня 2021, 14:11 417
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Фото: dpsu.gov.ua
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Морська охорона виявила поблизу порту Чорноморська судно, яке забруднювало море. Винуватці вже компенсували державі майже 150 тисяч гривень збитків

Як передає RegioNews, про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Так, під час повітряного патрулювання над Чорним морем екіпажем авіаційної ескадрильї було виявлено великі бурі плями навколо одного з вантажних суден, що перебувало на рейді порту Чорноморська.

На підставі відібраних аналізів та проведеного огляду судна було встановлено, що забруднення моря здійснено судном під прапором Барбадосу, яке прибуло з Болгарії для завантаження зерном", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на вихід судна з порту було накладено заборону до сплати відшкодування в дохід України у розмірі близько 150 тис. грн.

Нагадаємо, у військово-морському параді в Одесі взяли участь два десятки бойових кораблів, катерів і суден.

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