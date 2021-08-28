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28 августа 2021, 14:11 410

На Одесчине обнаружили судно, загрязняющее море: убытки государству достигли 150 тысяч

28 августа 2021, 14:11 410
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Фото: dpsu.gov.ua
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Морская охрана обнаружила вблизи порта Черноморское судно, которое загрязняло море. Виновники уже компенсировали государству почти 150 тысяч гривен убытков

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Так, во время воздушного патрулирования над Черным морем экипажем авиационной эскадрильи были обнаружены большие бурые пятна вокруг одного из грузовых судов, что находилось на рейде порта Черноморска.

На основании отобранных анализов и проведенного осмотра судна было установлено, что загрязнение моря осуществлен судном под флагом Барбадоса, которое прибыло из Болгарии для загрузки зерном", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на выход судна из порта был наложен запрет к уплате возмещения в доход Украины в размере около 150 тыс. грн.

Напомним, в военно-морском параде в Одессе приняли участие два десятка боевых кораблей, катеров и судов.

порт корабли Одесская область море природа

 
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