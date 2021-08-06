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06 серпня 2021, 17:20 272

Колишню одеську в'язницю спробують втретє продати: ціну знижено вдвічі

06 серпня 2021, 17:20 272
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Фото з відкритих джерел
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Повторний аукціон з продажу колишньої одеської в'язниці ("Південна виправна колонія" (№51) не відбувся через відсутність покупців. В'язницю виставили на аукціон втретє.

Про це пише RegioNews з посиланням на Prozorro.Продажі.

Зазначається, що стартова ціна колонія була встановлена на рівні 223,2 млн грн.

Новий аукціон призначено на 6 вересня, а прийом заявок завершується 3 вересня.

При цьому, ціну лоту знизили до 111,6 млн грн.

Об'єктом приватизації є не вся колонія, а її частина - 72 об'єкти і внутрішня мережа зв'язку.

Колонія не функціонує з червня 2019 року.

У червні аукціон з продажу Південної виправної колонії №51 (Одеса) зі стартовою ціною 223,25 млн грн не відбувся через відсутність покупців.

Колишню Одеську в'язницю ("Південна виправна колонія" (№51) виставили на повторний приватизаційний аукціон, стартова ціна - 223,250 млн грн.

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