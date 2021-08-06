Бывшую одесскую тюрьму попробуют в третий раз продать: цена снижена в два раза

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Повторный аукцион по продаже бывшей одесской тюрьмы ("Южная исправительная колония" (№51) не состоялся из-за отсутствия покупателей. Тюрьму выставили на аукцион в третий раз.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Prozorro.Продажи.

Отмечается, что стартовая цена была установлена на уровне 223,2 млн грн.

Новый аукцион назначен на 6 сентября, а прием заявок завершается 3 сентября.

При этом, цену лота снизили до 111,6 млн грн.

Объектом приватизации является не вся колония, а ее часть - 72 объекта и внутренняя сеть связи.

Колония не функционирует с июня 2019 года.

В июне аукцион по продаже Южной исправительной колонии №51 (Одесса) со стартовой ценой 223,25 млн грн не состоялся из-за отсутствия покупателей.

Бывшую Одесскую тюрьму ("Южная исправительная колония" (№51) выставили на повторный приватизационный аукцион, стартовая цена - 223,250 млн грн.