16:48  06 августа
Киевская ОГА и перевозчики пересмотрят тарифы на маршрутах
16:37  06 августа
В Николаеве во двор дома бросили гранату
08:11  06 августа
Боевики на Донбассе 10 раз нарушали "тишину"
UA | RU
UA | RU
06 августа 2021, 17:20 274

Бывшую одесскую тюрьму попробуют в третий раз продать: цена снижена в два раза

06 августа 2021, 17:20 274
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Повторный аукцион по продаже бывшей одесской тюрьмы ("Южная исправительная колония" (№51) не состоялся из-за отсутствия покупателей. Тюрьму выставили на аукцион в третий раз.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Prozorro.Продажи.

Отмечается, что стартовая цена была установлена на уровне 223,2 млн грн.

Новый аукцион назначен на 6 сентября, а прием заявок завершается 3 сентября.

При этом, цену лота снизили до 111,6 млн грн.

Объектом приватизации является не вся колония, а ее часть - 72 объекта и внутренняя сеть связи.

Колония не функционирует с июня 2019 года.

В июне аукцион по продаже Южной исправительной колонии №51 (Одесса) со стартовой ценой 223,25 млн грн не состоялся из-за отсутствия покупателей.

Бывшую Одесскую тюрьму ("Южная исправительная колония" (№51) выставили на повторный приватизационный аукцион, стартовая цена - 223,250 млн грн.

колония Минюст аукцион продажа цена

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Не тот Чаус: кому Зеленский отдает Черниговскую область
Переформатирование большинства в Закарпатском облсовете. Можно ли поздравить Балогу с удачным реваншем?
Все публикации »
Янина Соколовская
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua