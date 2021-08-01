В Одесской области горят складские помещения: к тушению уже привлекли 70 спасателей

Фото: ГСЧС

В селе Нерубайское Одесской области возник масштабный пожар на складском комплексе, к тушению уже привлекли 70 спасателей

Как передает RegioNews, об этом сообщили в главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

В селе Нерубайское, Одесского района, масштабный пожар на складах. Тушение пожара осложняется в связи с порывистым ветром и в распространении огня внутри панелей", - говорится в сообщении.

За информацией местных СМИ, горит комплекс складских помещений, который принадлежит группе компаний АТБ. Его общая площадь более 37 тысяч кв. м.

Напомним, ранее в Ужгороде на улице Гагарина огонь охватил складские помещения. Площадь возгорания примерно составила 600 м. кв.