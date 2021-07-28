В Одесі потяг на смерть збив пенсіонера

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В Одесі під колесами поїзда загинув пенсіонер

Про це пише RegioNews з посиланням на відділ комунікацій регіонального главку Нацполіції.

Зазначається, що інцидент стався напередодні ввечері на залізничній станції Сортувальна.

"Місцевий житель, 1947 р. н., потрапив під поїзд. За словами машиніста, він помітив, як чоловік кинувся до колій, подав йому сигнал і почав гальмувати, але уникнути зіткнення не зміг", - уточнили у відділі.

Поліція відкрила кримінальну справу за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту.

Нагадаємо, що 27 липня також на Одещині пасажирський потяг збив на смерть жінку. Це сталося на залізничній станції Карпове на переїзді біля села Виноградар.