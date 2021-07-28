В Одессе поезд насмерть сбил пенсионера

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В Одессе под колесами поезда погиб пенсионер

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на отдел коммуникаций регионального главка Нацполиции.

Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером на железнодорожной станции Сортировочная.

"Местный житель, 1947 г. р., попал под поезд. По словам машиниста, он заметил, как мужчина бросился к путям, подал ему сигнал и начал тормозить, но избежать столкновения не смог", - уточнили в отделе.

Полиция открыла уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта.

Напомним, что 27 июля также в Одесской области пассажирский поезд сбил насмерть женщину. Это произошло на железнодорожной станции Карпово на переезде возле села Виноградарь.