В Одесі на святкуванні весілля сталася стрілянина. Введено план Перехоплення

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В Одесі в середу на святкуванні весілля сталася стрілянина.

Про це пише Regionews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сталося на Фонтанці. Поліцейські побачили відео в мережі і відразу був введений план Перехоплення. Шукають стріляючих, - сказало джерело агентства в правоохоронних органах.

При цьому він додав, що за основною версією інцидент стався на святкуванні весілля вихідцями з Чечні.

"Звичаї звичаями, але ця відверта і нахабна поведінка порушує закон і наражає на небезпеку оточуючих", - сказав співрозмовник.

Поліцейські встановлюють обставини події на Фонтанці

Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 4 липня у Черкасах двоє іноземців посварилися та влаштували стрілянину