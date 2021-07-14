В Одесі на святкуванні весілля сталася стрілянина. Введено план Перехоплення
В Одесі в середу на святкуванні весілля сталася стрілянина.
Про це пише Regionews з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сталося на Фонтанці. Поліцейські побачили відео в мережі і відразу був введений план Перехоплення. Шукають стріляючих, - сказало джерело агентства в правоохоронних органах.
При цьому він додав, що за основною версією інцидент стався на святкуванні весілля вихідцями з Чечні.
"Звичаї звичаями, але ця відверта і нахабна поведінка порушує закон і наражає на небезпеку оточуючих", - сказав співрозмовник.
Поліцейські встановлюють обставини події на Фонтанці
Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що 4 липня у Черкасах двоє іноземців посварилися та влаштували стрілянину
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