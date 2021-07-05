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05 липня 2021, 11:45 12

На Одещині побили матір фінансиста Рашкована

05 липня 2021, 11:45 12
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Фото з відкритих джерел
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На Одещині невідомий жорстоко побив і пограбував матір заступника виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді Владислава Рашкована

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

За словами Рашкована, інцидент стався в неділю, 4 липня.

"Вчора вдень невідомий сильно побив на дачі на Бугазі мою 80-річну матір. Спочатку зі спини вдарив лопатою по голові. Потім, коли вона впала, бив її на землі лопатою, потім ногами по обличчю... потім вкрав золотий ланцюжок з шиї і втік ...", - йдеться в дописі.

Рашкован зазначив, що жінку врятувало диво і сусіди, які викликали швидку і поліцію.

Нагадаємо, на початку червня побили заступника глави АРМА Володимира Павленка.

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