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05 июля 2021, 11:45 9

В Одесской области избили мать финансиста Рашкована

05 июля 2021, 11:45 9
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Фото из открытых источников
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В Одесской области неизвестный жестоко избил и ограбил мать заместителя исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислава Рашкована

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

По словам Рашкована, инцидент произошел в воскресенье, 4 июля.

"Вчера днем неизвестный сильно избил на даче на Бугазе мою 80-летнюю мать. Сначала со спины ударил лопатой по голове. Потом, когда она упала, бил ее на земле лопатой, потом ногами по лицу... потом украл золотую цепочку с шеи и убежал ...",- говорится в сообщении.

Рашкован отметил, что женщину спасло чудо и соседи, которые вызвали скорую и полицию.

Напомним, в начале июня избили заместителя главы АРМА Владимира Павленко.

Украина криминал Одесса криминальное дело Одесская область

 
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