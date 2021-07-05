В Одесской области избили мать финансиста Рашкована

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В Одесской области неизвестный жестоко избил и ограбил мать заместителя исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислава Рашкована

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

По словам Рашкована, инцидент произошел в воскресенье, 4 июля.

"Вчера днем неизвестный сильно избил на даче на Бугазе мою 80-летнюю мать. Сначала со спины ударил лопатой по голове. Потом, когда она упала, бил ее на земле лопатой, потом ногами по лицу... потом украл золотую цепочку с шеи и убежал ...",- говорится в сообщении.

Рашкован отметил, что женщину спасло чудо и соседи, которые вызвали скорую и полицию.

Напомним, в начале июня избили заместителя главы АРМА Владимира Павленко.