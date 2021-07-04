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04 липня 2021, 11:25 289

В Одесі вночі горіла квартира: мешканців евакуювали

04 липня 2021, 11:25 289
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Фото: ДСНС
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В ніч на 4 липня близько о пів на першу в Одесі на вулиці Ковальській на третьому поверсі триповерхівки спалахнула квартира

Як пише RegioNews, про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.

"Сьогодні о пів на першу годину ночі рятувальники прибули на ліквідацію пожежі в квартирі на 3-му поверсі 3-поверхового житлового будинку на вулиці Ковальській в місті Одеса. Під час гасіння пожежі евакуйовано 10 мешканців будинку. О 01 годині 06 хвилин пожежа локалізована та о 01 годині 16 хвилин ліквідована на площі 20 м2", - зазначили в ДСНС.

Загиблих та постраждалих унаслідок пожежі немає. Вогонь повністю знищив у квартирі кухню, пошкодив горищне перекриття.

Ймовірною причиною пожежі називають коротке закорочення електромережі.

Нагадаємо, днями на Одещині під час пожежі у багатоповерхівці постраждав чоловік.

Україна Одеса пожежа рятувальники ДСНС

 
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