14:52  04 июля
В Украине все области соответствуют "зеленой" зоне карантина, - Минздрав
11:14  04 июля
Грозы и дожди в Украине обесточили более 20 населенных пунктов
10:04  04 июля
Боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
04 июля 2021, 11:25 289

В Одессе ночью горела квартира: жильцов эвакуировали

04 июля 2021, 11:25 289
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В ночь на 4 июля в Одессе на улице Ковальской на третьем этаже трехэтажки вспыхнула квартира

Как пишет RegioNews, об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

"Сегодня в полпервого ночи спасатели прибыли на ликвидацию пожара в квартире на 3-м этаже 3-этажного жилого дома на улице Ковальской в городе Одесса. Во время тушения пожара эвакуированы 10 жильцов дома. В 01 час 06 минут пожар локализован и в 01 час 16 минут ликвидирован на площади 20 м2", - отметили в ГСЧС.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Огонь полностью уничтожил в квартире кухню, повредил чердачное перекрытие.

Напомним, на днях в Одесской области во время пожара во многоэтажке пострадал мужчина.

Украина Одесса пожар спасатели ГСЧС

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Тактика или зрада: почему закарпатские "слуги народа" пошли против Зеленского
Контратака Буряка: почему "заелся" мэр Запорожья и что ему за это будет
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua