В Одессе ночью горела квартира: жильцов эвакуировали

Фото: ГСЧС

В ночь на 4 июля в Одессе на улице Ковальской на третьем этаже трехэтажки вспыхнула квартира

Как пишет RegioNews, об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

"Сегодня в полпервого ночи спасатели прибыли на ликвидацию пожара в квартире на 3-м этаже 3-этажного жилого дома на улице Ковальской в городе Одесса. Во время тушения пожара эвакуированы 10 жильцов дома. В 01 час 06 минут пожар локализован и в 01 час 16 минут ликвидирован на площади 20 м2", - отметили в ГСЧС.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Огонь полностью уничтожил в квартире кухню, повредил чердачное перекрытие.

Напомним, на днях в Одесской области во время пожара во многоэтажке пострадал мужчина.