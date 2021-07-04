В Одессе ночью горела квартира: жильцов эвакуировали
В ночь на 4 июля в Одессе на улице Ковальской на третьем этаже трехэтажки вспыхнула квартира
Как пишет RegioNews, об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.
"Сегодня в полпервого ночи спасатели прибыли на ликвидацию пожара в квартире на 3-м этаже 3-этажного жилого дома на улице Ковальской в городе Одесса. Во время тушения пожара эвакуированы 10 жильцов дома. В 01 час 06 минут пожар локализован и в 01 час 16 минут ликвидирован на площади 20 м2", - отметили в ГСЧС.
Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Огонь полностью уничтожил в квартире кухню, повредил чердачное перекрытие.
Напомним, на днях в Одесской области во время пожара во многоэтажке пострадал мужчина.
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