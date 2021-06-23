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23 червня 2021, 15:29 41

Обвал ґрунту на Одещині: рятувальники припинили пошук людей

23 червня 2021, 15:29 41
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Фото: ДСНС
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Фахівці рятувальної служби припинили пошук ймовірних постраждалих в результаті зсуву землі, що напередодні стався у Лебедівці на Одещині

Як передає RegioNews, про це повідомили у ДСНС України.

За результатами пошуку людей, подальші роботи на місці події рятувальники вирішили припинити. Саме місце зсуву на пляжі ретельно оглянули кінологи.

Пошуково-рятувальні роботи на пляжі в селі Лебедівка завершені. Під завалами нікого не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше випадкові свідки події стверджували, що незадовго до обвалу на тій ділянці пляжу бачили людей. Обвал стався на території у 150 кв.м. висотою 15 м.

люди рятувальники ДСНС море Одеська область

 
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