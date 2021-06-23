Обвал грунта в Одесской области: спасатели прекратили поиск людей
Специалисты спасательной службы прекратили поиск вероятных пострадавших в результате оползня земли, который накануне произошел в Лебедевке Одесской области
Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
По результатам поиска людей, дальнейшие работы на месте происшествия было решено спасателями прекратить. Само место оползня на пляже тщательно осмотрели кинологи.
Поисково-спасательные работы на пляже в селе Лебедевка завершены. Под завалами никого не обнаружено", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее случайные свидетели происшествия утверждали, что незадолго до обвала на том участке пляжа видели людей. Обвал произошел на территории в 150 кв. м. высотой 15 м.
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