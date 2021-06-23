Обвал грунта в Одесской области: спасатели прекратили поиск людей

Фото: ГСЧС

Специалисты спасательной службы прекратили поиск вероятных пострадавших в результате оползня земли, который накануне произошел в Лебедевке Одесской области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

По результатам поиска людей, дальнейшие работы на месте происшествия было решено спасателями прекратить. Само место оползня на пляже тщательно осмотрели кинологи.

Поисково-спасательные работы на пляже в селе Лебедевка завершены. Под завалами никого не обнаружено", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее случайные свидетели происшествия утверждали, что незадолго до обвала на том участке пляжа видели людей. Обвал произошел на территории в 150 кв. м. высотой 15 м.