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23 июня 2021, 15:29 39

Обвал грунта в Одесской области: спасатели прекратили поиск людей

23 июня 2021, 15:29 39
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Фото: ГСЧС
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Специалисты спасательной службы прекратили поиск вероятных пострадавших в результате оползня земли, который накануне произошел в Лебедевке Одесской области

Как передает RegioNews, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

По результатам поиска людей, дальнейшие работы на месте происшествия было решено спасателями прекратить. Само место оползня на пляже тщательно осмотрели кинологи.

Поисково-спасательные работы на пляже в селе Лебедевка завершены. Под завалами никого не обнаружено", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее случайные свидетели происшествия утверждали, что незадолго до обвала на том участке пляжа видели людей. Обвал произошел на территории в 150 кв. м. высотой 15 м.

люди спасатели ГСЧС море Одесская область

 
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