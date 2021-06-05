В таборі на Одещині масово потруїлися діти

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В Одеській області в оздоровчому таборі отруїлася група дітей віком від 8 до 10 років

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення поліції в Одеській області.

Зазначається, що госпіталізовано шестеро дітей, які приїхали в селище Сергіївка для участі у футбольних змаганнях. У дітей - харчове отруєння та інтоксикацією. Попередньо встановлено, що потерпілі харчувалися в їдальні на території закладу, після чого їм стало погано.

Поліція вже відкрила справу за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження, для призначення експертиз, відібрані проби води, їжі.

Нагадаємо, нещодавно на Буковині 26 дітей постраждали від масового отруєння в дитсадку.