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05 червня 2021, 17:50 641

В таборі на Одещині масово потруїлися діти

05 червня 2021, 17:50 641
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Фото: Нацполіція
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В Одеській області в оздоровчому таборі отруїлася група дітей віком від 8 до 10 років

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення поліції в Одеській області.

Зазначається, що госпіталізовано шестеро дітей, які приїхали в селище Сергіївка для участі у футбольних змаганнях. У дітей - харчове отруєння та інтоксикацією. Попередньо встановлено, що потерпілі харчувалися в їдальні на території закладу, після чого їм стало погано.

Поліція вже відкрила справу за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження, для призначення експертиз, відібрані проби води, їжі.

Нагадаємо, нещодавно на Буковині 26 дітей постраждали від масового отруєння в дитсадку.

Україна отруєння кримінальна справа діти Одеська область

 
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