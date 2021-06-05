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05 июня 2021, 17:50 661

В лагере Одесской области массово отравились дети

05 июня 2021, 17:50 661
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Фото: Нацполиция
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В Одесской области в оздоровительном лагере отравилась группа детей в возрасте от 8 до 10 лет

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение полиции в Одесской области.

Отмечается, что госпитализированы шестеро детей, которые приехали в поселок Сергеевка для участия в футбольных соревнованиях. У детей - пищевое отравление и интоксикация. Предварительно установлено, что пострадавшие питались в столовой на территории заведения, после чего им стало плохо.

Полиция уже открыла дело по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства, для назначения экспертиз, отобраны пробы воды, еды.

Напомним, недавно на Буковине 26 детей пострадали от массового отравления в детском саду.

Украина отравление криминальное дело дети Одесская область

 
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