В лагере Одесской области массово отравились дети

Фото: Нацполиция

В Одесской области в оздоровительном лагере отравилась группа детей в возрасте от 8 до 10 лет

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение полиции в Одесской области.

Отмечается, что госпитализированы шестеро детей, которые приехали в поселок Сергеевка для участия в футбольных соревнованиях. У детей - пищевое отравление и интоксикация. Предварительно установлено, что пострадавшие питались в столовой на территории заведения, после чего им стало плохо.

Полиция уже открыла дело по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства, для назначения экспертиз, отобраны пробы воды, еды.

Напомним, недавно на Буковине 26 детей пострадали от массового отравления в детском саду.