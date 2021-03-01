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01 березня 2021, 11:33 848

В Одесі обвалилася частина будинку: подробиці

01 березня 2021, 11:33 848
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В результаті інциденту ніхто не постраждав
В результаті інциденту ніхто не постраждав
Фото: Думська
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Сьогодні вночі у центрі Одеси обвалилася частина пам'ятки архітектури - будинку Стрітенської церкви. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє "Думська", пише RegioNews.

Як повідомляється, обвалення сталося близько 3 години ночі на тому місці, де була тріщина. У флігелі будинку вона з'явилася ще в суботу, після чого мешканців найближчих до неї квартир відселили. Зараз на місці працюють співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій.

В результаті обвалення також пошкоджено сусідній двоповерховий будинок. У нього пробитий дах в результаті падаючих каменів. Також завалилася стіна, яка прилягала до аварійного флігеля.

З пошкодженої квартири відселили мешканця. Він приєднався до людей, яких у суботу відселили з сусіднього будинку.

Наголошується, що ця пам'ятка архітектури перебуває на Ніжинській, 16. Вона була побудований ще в 1879 році.

Нагадаємо, днями в Одесі горіло СІЗО, в якому сидить Стерненко.

Україна Одеса рятувальники аварія Будинок

 
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